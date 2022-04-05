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1 час назад

Полет легковушки в забор в Петербурге показали на видео

Александр Кузьмин

Легковой автомобиль улетел в забор по мокрому проспекту во Фрунзенском районе Петербурга днем 5 апреля. Момент ДТП попал на видеорегистратор самой улетевшей машины. Об этом передает "Фонтанка".

На Дунайском проспекте, между Купчинской улицей и путепроводом, красная Mazda протаранила разделительное ограждение, снеся несколько его секций и оказавшись на встречной полосе, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». На записи из самой «Мазды», опубликованной в комментариях, видно, что водитель ехал прямо по крайнему левому ряду Дунайского проспекта.

Происшествия,Видео,
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