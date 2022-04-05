Таксист насмерть сбил своего коллегу в Москве

Водитель такси в Москве насмерть сбил другого таксиста, вышедшего на проезжую часть после аварии. Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция в своем Telegram-канале.
На Ленинградском шоссе в районе дома 44 столкнулись автомобиль такси и "Ситроен".
"После столкновения водитель такси вышел на проезжую часть, чтобы осмотреть повреждения своего автомобиля. В этот момент водитель другого такси совершил на него наезд", - сообщает Госавтоинспекция.
От полученных травм пострадавший погиб. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы.