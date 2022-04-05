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55 минут назад

В Москве таксист насмерть сбил своего коллегу

ТАССиещё 2

Водитель такси в Москве насмерть сбил другого таксиста, вышедшего на проезжую часть после аварии. Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция в своем Telegram-канале.

Таксист насмерть сбил своего коллегу в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На Ленинградском шоссе в районе дома 44 столкнулись автомобиль такси и "Ситроен".

"После столкновения водитель такси вышел на проезжую часть, чтобы осмотреть повреждения своего автомобиля. В этот момент водитель другого такси совершил на него наезд", - сообщает Госавтоинспекция.

От полученных травм пострадавший погиб. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы.

Происшествия,ГИБДД,
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