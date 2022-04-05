Тело сына советского художника нашли на Варшавском шоссе в Москве

Сын известного советского художника Георгия Догузова скончался в Москве . Его тело было обнаружено в квартире на Варшавском шоссе.

Врачи осмотрели Казбека Догузова и диагностировали признаки сердечной недостаточности. Его отец также скончался от сердечного заболевания в 1990 году.

Георгий Догузов был известным осетинским художником-живописцем. Он мог писать в разных стилях и его работы пользовались большой популярностью. Сын решил пойти по стопам отца, который в 1984 году переехал в Москву, где начался новый этап его творчества.