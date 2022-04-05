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41 минуту назад

Труп сына советского художника Георгия Догузова нашли на Варшавском шоссе в Москве

Слово и Дело

Сын известного советского художника Георгия Догузова скончался в Москве. Его тело было обнаружено в квартире на Варшавском шоссе.

Тело сына советского художника нашли на Варшавском шоссе в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Врачи осмотрели Казбека Догузова и диагностировали признаки сердечной недостаточности. Его отец также скончался от сердечного заболевания в 1990 году.

Георгий Догузов был известным осетинским художником-живописцем. Он мог писать в разных стилях и его работы пользовались большой популярностью. Сын решил пойти по стопам отца, который в 1984 году переехал в Москву, где начался новый этап его творчества.

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