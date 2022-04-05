Актрису сериала "Территория" Отинову оштрафовали за дискредитацию ВС России

Актрису Коми-Пермяцкого драматического театра Ксению Отинову, известную по одной из главных ролей в сериале "Территория", оштрафовали на 15 тыс. рублей за надписи на подъездах и стенах домов, дискредитирующие действия Вооруженных сил РФ, сообщается на сайте управления МВД России по Пермскому краю.

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"Кудымкарский городской суд рассмотрел административные материалы по одному из фактов и назначил правонарушительнице в качестве наказания административный штраф в размере 15 тыс. рублей. Рассмотрение в суде дела об административном правонарушении по второму факту состоится в ближайшее время", - сообщили в МВД.

По данным ведомства, 13 и 19 марта в городе Кудымкаре полицейские обнаружили на стенах нескольких домов и входных дверях подъездов надписи, направленные на дискредитацию действий Вооруженных сил РФ.