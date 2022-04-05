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41 минуту назад

Актрису сериала "Территория" Отинову оштрафовали за дискредитацию ВС России

ТАССиещё 1

Актрису Коми-Пермяцкого драматического театра Ксению Отинову, известную по одной из главных ролей в сериале "Территория", оштрафовали на 15 тыс. рублей за надписи на подъездах и стенах домов, дискредитирующие действия Вооруженных сил РФ, сообщается на сайте управления МВД России по Пермскому краю.

Актрису сериала "Территория" Отинову оштрафовали за дискредитацию ВС России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Кудымкарский городской суд рассмотрел административные материалы по одному из фактов и назначил правонарушительнице в качестве наказания административный штраф в размере 15 тыс. рублей. Рассмотрение в суде дела об административном правонарушении по второму факту состоится в ближайшее время", - сообщили в МВД.

По данным ведомства, 13 и 19 марта в городе Кудымкаре полицейские обнаружили на стенах нескольких домов и входных дверях подъездов надписи, направленные на дискредитацию действий Вооруженных сил РФ.

Нарушительница была установлена 24 марта, ею оказалась Отинова. В отношении нее составлено два протокола об административных правонарушениях, один из которых касался ее публикаций в социальных сетях, однако суд по этому делу еще не назначен.

Происшествия,МВД России,Верховный суд,
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