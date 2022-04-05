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1 час назад

Дом известной телеведущей превратили в нарколабораторию

Елена Прошина

Двое мужчин арендовали коттедж журналистки Елены Афанасьевой в подмосковной деревне Сивково и устроили в нем нарколабораторию. Как сообщает «КП», изначально оперативники предполагали, что задержанные связаны со сбытом наркотиков, однако после начала следствия задержанные 28-летний Александр Датдеев и 29-летний Дмитрий Рокфеллер признались, что устроили в арендованном доме «фабрику» по производству запрещенных веществ.

Дом известной телеведущей превратили в нарколабораторию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Лаборатория действовала с лета прошлого года. За это время преступники произвели и продали больше 30 кг наркотиков, выручив около 50 млн рублей. Оперативники изъяли, в частности, около 20 полимерных канистр с жидкостью, 8 тарелок с веществом белого цвета, кастрюли с остатками вещества, компрессор, колбы.

Елена Афанасьева — писатель, теле- и радиоведущая, член Академии российского телевидения. Каким образом злоумышленники арендовали дом у журналистки, сейчас выясняют правоохранители.

Происшествия,Елена Афанасьева,
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