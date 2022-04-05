Более ста мигрантов подрались в Москве

На строительной площадке ЖК «Сердце столицы» в Москве произошла массовая драка мигрантов. Видео конфликта опубликовал Telegram-канал Baza.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Инцидент произошел еще 1 апреля в районе Шелепихинской набережной. На кадрах видно, что порядка 60 граждан Таджикистана и 70 граждан Узбекистана устроили драку, вооружившись арматурой. При этом рабочие кричат друг на друга и кидаются камнями.

Что послужило причиной массовой драки пока неизвестно. По предварительной версии, поводом стало слово «дурак», которым рабочий из Таджикистана обозвал рабочего из Узбекистана. О пострадавших не сообщалось.