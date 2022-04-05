В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 83.59EUR 92.39
Войти в почту
2 часа назад

Российский суд впервые разрешил арестовать украденную криптовалюту

Lenta.ruиещё 3

Районный суд в Санкт-Петербурге разрешил арестовать украденную с кошелька криптовалюту Ethereum (ЕТН). Об этом во вторник, 5 апреля, сообщила представитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Российский суд впервые разрешил арестовать украденную криптовалюту
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным следствия, в 2017 году потерпевший купил семь тысяч ETH (как пишут РИА Новости, по текущему курсу это около двух миллиардов рублей). Позже его криптокошелек взломал предполагаемый преступник и перевел все средства себе. Обнаружив пропажу, владелец обратился в правоохранительные органы.

Было возбуждено дело по статьям 272 («Неправомерный доступ к компьютерной информации») и 158 («Кража») УК РФ. Следователи вышли на след подозреваемого и выяснили, что на его 24 криптокошельках хранится четыре тысячи ETH, после чего суд и наложил арест на криптоденьги. По словам Лебедевой, это первый подобный случай в российской судебной практике.

22 марта сообщалось, что в Подмосковье задержали подозреваемого в растрате активов криптовалютной биржи.

Происшествия,Дарья Лебедева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители