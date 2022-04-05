В Германии закрыли серверы крупнейшего в мире русскоязычного даркнет-рынка

Речь идёт о площадке Hydra Market, говорится в сообщении федерального ведомства уголовной полиции. Против операторов и администраторов платформы ведётся предварительное расследование по подозрению в коммерческой деятельности криминальных торговых площадок в интернете, в предоставлении возможности для нелегальной торговли наркотиками, а также в отмывании денег.

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Также сообщается, что были конфискованы биткоины на сумму, эквивалентную примерно 23 миллионам евро.Нелегальная торговая площадка представляла собой русскоязычную платформу даркнета, доступ к которой через Tor был открыт как минимум с 2015 года.