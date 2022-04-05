Во Владикавказе мужчина разбил стекло в остановочном павильоне. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в распоряжении которого оказалось видео инцидента.

На опубликованных кадрах видно, как мужчина внезапно наносит удар кулаком по стеклу и отходит в сторону. Причиненный вандалом ущерб уже оценили в 350 тысяч рублей, именно столько стоит разбитое владикавказцем стекло, уточняет канал.