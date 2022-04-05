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43 минуты назад

Во Владикавказе мужчина разбил стекло на остановке. Видео

Александр Кузьмин

Во Владикавказе мужчина разбил стекло в остановочном павильоне. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в распоряжении которого оказалось видео инцидента.

На опубликованных кадрах видно, как мужчина внезапно наносит удар кулаком по стеклу и отходит в сторону. Причиненный вандалом ущерб уже оценили в 350 тысяч рублей, именно столько стоит разбитое владикавказцем стекло, уточняет канал.

Ранее сообщалось, что в Красноярске двое мужчин ограбили продуктовый магазин. Угрожая ножом и битой, налетчики похитили 23 тысячи рублей и 1 килограмм арахиса.

Происшествия,Видео,
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