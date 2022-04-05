Россиянин избежал «уголовки» за наркотики после раскаяния в газете

31-летний житель Хакасии публиковал несколько сообщений с раскаяниями в местной газете и смог избежать тюремного срока за то, что попался с наркотиками. Как сообщает Telegram-канал Mash Siberia, мужчине грозило до трех лет лишения свободы за приобретение запрещенных веществ.

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В отношении Илгара Шукурова завели дело по 228 статье УК РФ. Однако мужчина решил доказать, что готов исправиться и начать новую жизнь.

Шукуров начал писать в газету «Шанс» свои раскаяния, где просил прощения у жителей города. Вместе с этим он помогал деньгами детскому дому и всячески показывал, что он на пути исправления.