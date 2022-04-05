Мужчина поссорился со знакомым и сбросил его с крыши дома в Москве

Мужчина поссорился со знакомым и сбросил его с крыши 18-этажного дома на юго-востоке Москвы. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщили на сайте телеканала РЕН ТВ.

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По имеющейся информации, инцидент произошел на Волгоградском проспекте. Между двумя мужчинами 1989 года рождения возник конфликт, в результате один из них столкнул другого вниз. Потерпевший разбился насмерть.

Подозреваемый задержан. По факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»), сообщает телеканал.

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