Троих безработных задержали за требование выкупа у жены российского пленного

В Нижнем Тагиле задержали троих безработных мужчин в возрасте от 22 до 28 лет за вымогательство 10 миллионов рублей у жены одного из пленных российских военных на Украине. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщает РЕН ТВ.

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По данным телеканала, жительнице Дзержинска в одной из соцсети написал пользователь под ником «Петька Кипятков». Он сказал, что ее муж находится в плену и прислал ей видео допроса, которое на самом деле нашел в интернете. Позже ей позвонил неизвестный и потребовал деньги, чтобы сохранить жизнь ее супруга, в случае отказа злоумышленник угрожал расправой.