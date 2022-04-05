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55 минут назад

Троих безработных задержали за требование выкупа у жены российского пленного

Lenta.ruиещё 1

В Нижнем Тагиле задержали троих безработных мужчин в возрасте от 22 до 28 лет за вымогательство 10 миллионов рублей у жены одного из пленных российских военных на Украине. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщает РЕН ТВ.

Троих безработных задержали за требование выкупа у жены российского пленного
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным телеканала, жительнице Дзержинска в одной из соцсети написал пользователь под ником «Петька Кипятков». Он сказал, что ее муж находится в плену и прислал ей видео допроса, которое на самом деле нашел в интернете. Позже ей позвонил неизвестный и потребовал деньги, чтобы сохранить жизнь ее супруга, в случае отказа злоумышленник угрожал расправой.

После этого женщина обратилась в полицию. Стражи порядка установили личности троих человек, участвовавших в вымогательстве, и задержали их 4 апреля. Они признались в содеянном. На время следствия их поместили в СИЗО.

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