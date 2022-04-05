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31 минуту назад

Российский школьник до смерти избил сверстника

Lenta.ruиещё 2

В Челябинске 14-летний школьник в ходе бытового конфликта до смерти избил сверстника. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета России.

Российский школьник до смерти избил сверстника
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Все произошло 4 апреля в Тракторозаводском районе Челябинска. По информации следствия, житель Челябинска нанес 15-летнему подростку удары, в результате которых тот скончался. Тело ребенка обнаружили жители микрорайона.

Следователи в настоящее время решают вопрос о предъявлении мальчику обвинения. Также ему предстоит избрать меру пресечения.

Ранее в Пермском крае толпа подростков избила сверстницу и сняла издевательства на видео. На опубликованных в сети кадрах видно, как группа подростков окружает лежащую на снегу школьницу. Девушка из толпы наносит пострадавшей несколько ударов ногой и пощечин, та пытается встать, но к жестокому избиению подключается молодой человек — он снова валит на землю девушку и бьет ее ногами.

Происшествия,Следственный комитет,
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