Российский школьник до смерти избил сверстника

В Челябинске 14-летний школьник в ходе бытового конфликта до смерти избил сверстника. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета России.

Все произошло 4 апреля в Тракторозаводском районе Челябинска. По информации следствия, житель Челябинска нанес 15-летнему подростку удары, в результате которых тот скончался. Тело ребенка обнаружили жители микрорайона.

Ранее в Пермском крае толпа подростков избила сверстницу и сняла издевательства на видео. На опубликованных в сети кадрах видно, как группа подростков окружает лежащую на снегу школьницу. Девушка из толпы наносит пострадавшей несколько ударов ногой и пощечин, та пытается встать, но к жестокому избиению подключается молодой человек — он снова валит на землю девушку и бьет ее ногами.