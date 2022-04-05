В России задержали членов банды, похитивших 250 млн рублей при оформлении маткапитала

Сотрудники полиции задержали пятерых подозреваемых в хищении 250 млн рублей при обналичивании материнского капитала на территории трех областей России. Об этом ТАСС во вторник сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"По предварительным данным, злоумышленники действовали с 2015 года на территории Свердловской, Курганской и Челябинской областей от имени кредитно-потребительских кооперативов. Они привлекали лиц, имеющих право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, и заключали с ними фиктивные договоры займа. На счета получателей поступали денежные средства, которые они передавали участникам группы. Затем на обладателей средств материнского (семейного) капитала оформлялись объекты недвижимости, стоимость которых была значительно ниже заявленной", - сказала она.
Волк добавила, что после злоумышленники подавали документы в отделения Пенсионного фонда РФ для погашения искусственно созданного займа перед кредитно-потребительским кооперативом. Выплаченные деньги они распределяли между соучастниками. Возбуждено уголовное дело (ст. 159.2 УК РФ).
"Проведено 19 обысков. При силовой поддержке сотрудников Росгвардии полицейские задержали пятерых участников группы", - добавила представитель ведомства.
В настоящее время двое фигурантов находятся под домашним арестом, в отношении троих избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. По предварительным подсчетам, ущерб от их действий может превышать 250 млн рублей.