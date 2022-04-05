Разбойное нападение на магазин в Красноярске попало на видео

«В дежурную часть полиции поступило сообщение от 47-летней сотрудницы одного из магазинов, расположенного на ул. Щорса на территории Кировского района краевого центра. Продавец сообщила, что в помещение торговой точки зашли двое неизвестных мужчин, и, угрожая ей битой и ножом, похитили деньги из кассы. Помимо денег они похитили еще 1 кг арахиса. После этого злоумышленники скрылись. Сумма ущерба составила более 23 тысяч рублей. При проведении оперативных мероприятий и изучив записи камер видеонаблюдения в магазине, в течение нескольких часов участковые уполномоченные полиции задержали подозреваемых недалеко от места преступления. Ими оказались неоднократно судимые за различные преступления 37-летний и 31-летний жители краевого центра. При досмотре у одного из задержанных была обнаружена и изъята часть похищенных денег, 7 тысяч рублей», – говорится в сообщении МУ МВД России «Красноярское».