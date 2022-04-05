В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 83.59EUR 92.39
Войти в почту
1 час назад

Разбойное нападение на магазин в Красноярске попало на видео

Александр Кузьмин

В Красноярске двое мужчин, угрожая ножом и битой, ограбили продуктовый магазин. Злоумышленники попали в объектив камеры видеонаблюдения, соответствующую запись публикует ГУ МВД России по Красноярскому краю.

«В дежурную часть полиции поступило сообщение от 47-летней сотрудницы одного из магазинов, расположенного на ул. Щорса на территории Кировского района краевого центра. Продавец сообщила, что в помещение торговой точки зашли двое неизвестных мужчин, и, угрожая ей битой и ножом, похитили деньги из кассы. Помимо денег они похитили еще 1 кг арахиса. После этого злоумышленники скрылись. Сумма ущерба составила более 23 тысяч рублей. При проведении оперативных мероприятий и изучив записи камер видеонаблюдения в магазине, в течение нескольких часов участковые уполномоченные полиции задержали подозреваемых недалеко от места преступления. Ими оказались неоднократно судимые за различные преступления 37-летний и 31-летний жители краевого центра. При досмотре у одного из задержанных была обнаружена и изъята часть похищенных денег, 7 тысяч рублей», – говорится в сообщении МУ МВД России «Красноярское».

Происшествия,Криминал,Видео,МВД России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители