На Волге в Самарской области перевернулось судно на воздушной подушке. На борту находились 13 человек. Видео публикует telegram-канал «РИА Новости».

Как сообщает ГУ МЧС по Самарской области, скоростное амфибийное судно «Нептун-11» выполняло рейс по маршруту Рождествено - Самара и не доплыло 300 метров до берега. Инцидент произошел в 15:07 по местному времени.

По словам очевидцев причиной произошедшего могло стать ухудшение погоды. В акватории Волги был сильный ветер, который снес судно на льдины, из-за чего порвалась воздушная подушка. Все 12 человек, находящиеся на судне были спасены.