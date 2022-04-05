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1 час назад

Судно на воздушной подушке перевернулось возле берегов Самары. Видео

Александр Кузьмин

На Волге в Самарской области перевернулось судно на воздушной подушке. На борту находились 13 человек. Видео публикует telegram-канал «РИА Новости».

Как сообщает ГУ МЧС по Самарской области, скоростное амфибийное судно «Нептун-11» выполняло рейс по маршруту Рождествено - Самара и не доплыло 300 метров до берега. Инцидент произошел в 15:07 по местному времени.

По словам очевидцев причиной произошедшего могло стать ухудшение погоды. В акватории Волги был сильный ветер, который снес судно на льдины, из-за чего порвалась воздушная подушка. Все 12 человек, находящиеся на судне были спасены.

Ранее в Приволжском УГМС объявили желтый уровень опасности днем 4 апреля из-за усиления ветра с порывами до 15-20 м/с.

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