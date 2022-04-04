Попытка ограбления супермаркета в Петербурге попала на видео

Двое посетителей спрятали различные продукты в карманах верхней одежды, а затем попытались вынести их из супермаркета, не оплатив. Стоимость украденных товаров составила 4,5 тысячи рублей. Об этом передает телеканал "Санкт-Петербург".
Сотрудник магазина, заметивший грабителей, нажал на тревожную кнопку. Затем он попытался схватить злоумышленников, но в одиночку не справился с мужчинами.
«В этот момент к объекту прибыли сотрудники Росгвардии, которые задержали грабителей на месте происшествия. Похищенные товары были изъяты», – добавили в ведомстве.