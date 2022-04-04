Зритель умер в Московском цирке во время представления

Зритель умер в Московском цирке на проспекте Вернадского. Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщает MK.RU.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По информации источника, несчастный случай произошел в воскресенье днем, 3 апреля. 68-летний мужчина, уроженец Свердловской области, постоянно проживавший в Москве, пришел на представление со взрослым сыном.

Неожиданно в фойе пенсионеру стало плохо, он потерял сознание. Прибывшие на место медики не смогли его спасти. Также сообщается, что до этого мужчина перенес инсульт.

Ранее стали известны подробности смерти зрителя на концерте Сергея Трофимова.