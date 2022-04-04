Российские школьницы жестоко избили сверстницу

В Березниках Пермского края трое школьниц жестоко избили свою сверстницу, сообщает «Комсомольская правда». Весь процесс они засняли на видео, которое затем появилось в социальных сетях. На записи слышно, что одна из нападавших запрещает любить пострадавшей знакомого им обеим молодого человека.
На видео присутствуют только четверо, но слышно, что за кадром находятся еще люди. Школьницы били сверстницу ногами по лицу и телу, таскали ее за волосы. В какой-то момент девочка перестала сопротивляться, сжавшись в комок.
По факту появления видео ГУ МВД по Пермскому краю проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего, однако пострадавшая сторона в полицию не обращалась.
Ранее стало известно, что стало поводом для группового избиения школьницы в Самарской области.