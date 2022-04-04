Российские школьницы жестоко избили сверстницу

В Березниках Пермского края трое школьниц жестоко избили свою сверстницу, сообщает «Комсомольская правда». Весь процесс они засняли на видео, которое затем появилось в социальных сетях. На записи слышно, что одна из нападавших запрещает любить пострадавшей знакомого им обеим молодого человека.

Фото: VK VK

На видео присутствуют только четверо, но слышно, что за кадром находятся еще люди. Школьницы били сверстницу ногами по лицу и телу, таскали ее за волосы. В какой-то момент девочка перестала сопротивляться, сжавшись в комок.

По факту появления видео ГУ МВД по Пермскому краю проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего, однако пострадавшая сторона в полицию не обращалась.

Ранее стало известно, что стало поводом для группового избиения школьницы в Самарской области.