В Петербурге парашютист спрыгнул с трубы и удачно приземлился. Видео

В Петербурге парашютист спрыгнул с трубы ТЭЦ, которая находится на улице Тельмана. Об этом сообщает "Петербургский дневник".
На кадрах, опубликованных на странице «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», видно, что бейсджампер, а именно так называют экстремалов, прыгающих с высоких домов и прочих городских объектов, приземлился успешно.
Бейсджампинг – одно из самых опасных и сложных направлений парашютизма, к обучению которому допускаются только те, у кого за плечами уже более 200 прыжков с самолёта.