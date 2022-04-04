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38 минут назад

В Петербурге парашютист спрыгнул с трубы и удачно приземлился. Видео

Александр Кузьмин

В Петербурге парашютист спрыгнул с трубы ТЭЦ, которая находится на улице Тельмана. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

На кадрах, опубликованных на странице «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», видно, что бейсджампер, а именно так называют экстремалов, прыгающих с высоких домов и прочих городских объектов, приземлился успешно.

Бейсджампинг – одно из самых опасных и сложных направлений парашютизма, к обучению которому допускаются только те, у кого за плечами уже более 200 прыжков с самолёта.

Происшествия,Общество,Видео,
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