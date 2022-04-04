В Петербурге парашютист спрыгнул с трубы и удачно приземлился. Видео

В Петербурге парашютист спрыгнул с трубы ТЭЦ, которая находится на улице Тельмана. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

На кадрах, опубликованных на странице «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», видно, что бейсджампер, а именно так называют экстремалов, прыгающих с высоких домов и прочих городских объектов, приземлился успешно.