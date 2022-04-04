Пожар в Невском районе Петербурга сняли на видео

Четыре автомобиля пострадали при пожаре в Невском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. Произошедшее попало на видео, опубликованное в соцсетях. Об этом пишет "Петербургский дневник".
Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного минувшей ночью, 4 апреля, во втором часу. Огонь охватил автомобиль Mercedes, припаркованный во дворе дома 5/1 по улице Коллонтай.
В указанной машине огонь уничтожил все, что могло гореть. Пламенем опалило и части кузова стоящих рядом Volkswagen, Hyundai и Opel.