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23 минуты назад

Ребенок выпал из окна в Тамбовской области

Vse42.ru

В Тамбове из окна квартиры на четвертом этаже многоквартирного дома выпал 2-летний мальчик. Ребенка доставили в областную детскую больницу, где он скончался вечером этого же дня.

В Тамбове из окна многоэтажки выпал ребенок
Фото: ТАССТАСС

Следователи установили, что ребенок был под присмотром матери. Женщина на несколько минут вышла из комнаты, а когда вернулась, обнаружила, что окно распахнуто, и отсутствует москитная сетка. Ребенок лежал на бетонной дорожке, сообщает Новый Век.

Следственный комитет РФ по Тамбовской области выясняет все обстоятельства случившегося.

Происшествия,Следственный комитет,
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