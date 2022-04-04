В Тамбове из окна многоэтажки выпал ребенок

В Тамбове из окна квартиры на четвертом этаже многоквартирного дома выпал 2-летний мальчик. Ребенка доставили в областную детскую больницу, где он скончался вечером этого же дня.

Следователи установили, что ребенок был под присмотром матери. Женщина на несколько минут вышла из комнаты, а когда вернулась, обнаружила, что окно распахнуто, и отсутствует москитная сетка. Ребенок лежал на бетонной дорожке, сообщает Новый Век.