В республике Алтай на горнолыжной трассе погибла девочка

2 апреля 2022 года 41-летний горожанин приехал со своими 14-летними дочерьми на Семинский перевал, чтоб покататься на сноубордах.

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При спуске на горнолыжной трассе одна из девочек съехала на неподготовленный участок горного склона и упала головой в снег. Выбраться самостоятельно девочка не смогла и умерла на месте.