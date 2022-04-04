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37 минут назад

Девочка погибла на горнолыжной трассе в республике Алтай

Vse42.ru

2 апреля 2022 года 41-летний горожанин приехал со своими 14-летними дочерьми на Семинский перевал, чтоб покататься на сноубордах.

В республике Алтай на горнолыжной трассе погибла девочка
Фото: ТАССТАСС

При спуске на горнолыжной трассе одна из девочек съехала на неподготовленный участок горного склона и упала головой в снег. Выбраться самостоятельно девочка не смогла и умерла на месте.

Трагедия произошла из-за неисполнения должностными лицами ООО "Учебно-тренировочный центр "Семинский перевал" требований по обеспечению безопасности жизни и здоровья посетителей. На данный момент возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека", сообщает СУ СК РФ по Республике Алтай.

Происшествия,Следственный комитет,
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