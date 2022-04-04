В Самарской области назвали причину опрокидывания судна на Волге

Причиной опрокидывания судна на Волге, по предварительным данным, мог стать сильный ветер, порывы которого отнесли судно на льдины, где и порвалась воздушная подушка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.
"По словам очевидцев, причиной произошедшего могло стать ухудшение погодных условий. В акватории Волги был сильный ветер, порывами которого судно отнесло на льдины, из-за чего порвалась воздушная подушка", - отметили в правительстве.
Ранее в Приволжском УГМС объявили желтый уровень опасности днем 4 апреля из-за усиления ветра с порывами до 15-20 м/с.