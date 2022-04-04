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48 минут назад

Власти Самарской области назвали причину опрокидывания судна на Волге

ТАСС

Причиной опрокидывания судна на Волге, по предварительным данным, мог стать сильный ветер, порывы которого отнесли судно на льдины, где и порвалась воздушная подушка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

В Самарской области назвали причину опрокидывания судна на Волге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"По словам очевидцев, причиной произошедшего могло стать ухудшение погодных условий. В акватории Волги был сильный ветер, порывами которого судно отнесло на льдины, из-за чего порвалась воздушная подушка", - отметили в правительстве.

Ранее в Приволжском УГМС объявили желтый уровень опасности днем 4 апреля из-за усиления ветра с порывами до 15-20 м/с.

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