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43 минуты назад

Ефремов попросил Верховный суд снизить ему наказание

Елена Прошина

Актер Михаил Ефремов, отбывающий в Белгородской области срок за смертельное ДТП, попросил Верховный суд России снизить ему наказание. Об этом «Московскому комсомольцу» сообщил адвокат артиста Петр Хархорин.

По его словам, соответствующая жалоба была подана в конце марта 2022 года.

«В ней идет речь только о снижении наказания. Там подробно объясняется, как Михаил Олегович отбывает наказание. На сегодняшний день он отбыл практически 22 месяца под стражей, из них в колонии №4 около 15 месяцев. За 15 месяцев он не получил ни одного замечания. Кроме того, у Ефремова неважное здоровье, а на иждивении трое несовершеннолетних детей», — заявил Хархорин.

Он отметил, что жалоба построена на смягчающих обстоятельствах. Хархорин считает, что назначенный ранее судом срок является «чрезмерным».

«Сейчас жалоба в работе, дело истребовано в Верховный суд. В ближайшее время станет ясно — нам либо откажут, либо вынесут на президиум ВС РФ», — подытожил адвокат актера.

Известный актер рассказал о жизни Михаила Ефремова на зоне

Напомним, что ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня 2020 года в Москве. Тогда актер в нетрезвом состоянии выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком, водитель которого в результате аварии скончался. Суд приговорил Ефремова к 7,5 годам колонии.

Происшествия,Видео,Михаил Ефремов,Верховный суд,
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