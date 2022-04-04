Сотрудники ФСИН задержали коптер с запрещенными веществами

Летящий над ИК-6 квадрокоптер был обнаружен сотрудниками УИС. С территории, прилегающей к учреждению, им управлял гражданин Андрей С., 1993 года рождения, ранее отбывавший наказание в этой же колонии. При осмотре автомобиля, на котором передвигался правонарушитель, сотрудниками оперативного отдела были обнаружены и изъяты три пенопластовых короба, обернутых полиэтиленом, а рядом с машиной – две пластиковые бутылки в черной пленке.

Фото: Depositphotos Depositphotos

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа МО МВД России «Краснобаковский» со служебной собакой для поиска наркотических средств.

В ходе осмотра изъятых предметов были обнаружены 8 мобильных телефонов с сим-картами и комплектующие к ним, а также 2 полиэтиленовых свертка с сыпучим веществом зеленого цвета.

Материалы по данному факту переданы сотрудникам полиции для проведения проверки и принятия процессуального решения.