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1 час назад

Сотрудники ГУФСИН России по Нижегородской области предотвратили переброску в колонию запрещенных веществ и предметов с применением квадрокоптера

Федеральная служба исполнения наказаний

Летящий над ИК-6 квадрокоптер был обнаружен сотрудниками УИС. С территории, прилегающей к учреждению, им управлял гражданин Андрей С., 1993 года рождения, ранее отбывавший наказание в этой же колонии. При осмотре автомобиля, на котором передвигался правонарушитель, сотрудниками оперативного отдела были обнаружены и изъяты три пенопластовых короба, обернутых полиэтиленом, а рядом с машиной – две пластиковые бутылки в черной пленке.

Сотрудники ФСИН задержали коптер с запрещенными веществами
Фото:  Depositphotos Depositphotos

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа МО МВД России «Краснобаковский» со служебной собакой для поиска наркотических средств.

В ходе осмотра изъятых предметов были обнаружены 8 мобильных телефонов с сим-картами и комплектующие к ним, а также 2 полиэтиленовых свертка с сыпучим веществом зеленого цвета.

Материалы по данному факту переданы сотрудникам полиции для проведения проверки и принятия процессуального решения.

В настоящее время сотрудниками УИС и полицейскими проводятся совместные оперативно-розыскные мероприятия, цель которых – установить все обстоятельства происшествия, а также организатора доставки запрещенных веществ и предметов на территорию колонии.

Происшествия,ФСИН,
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