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20 минут назад

В Самаре на Волге перевернулось судно на воздушной подушке с 11 пассажирами

ТАСС

Шестерых пассажиров ищут после опрокидывания судна на воздушной подушке на Волге в Самарской области, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Пассажиры пропали без вести с перевернувшегося на Волге судна
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Около 15:00 в районе населенного пункта Рождественно около острова Проран опрокинулось судно на воздушной подушке. На его борту находились 11 человек, проходящим мимо судно пятеро были спасены, судьба шести человек неизвестна", - сказал собеседник агентства.

ЧП произошло в тот момент, когда судно следовало из Самары в Рождествено. В поисках пропавших пассажиров задействованы водолазы. Причина происшествия устанавливается.

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