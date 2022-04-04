Пассажиры пропали без вести с перевернувшегося на Волге судна

"Около 15:00 в районе населенного пункта Рождественно около острова Проран опрокинулось судно на воздушной подушке. На его борту находились 11 человек, проходящим мимо судно пятеро были спасены, судьба шести человек неизвестна", - сказал собеседник агентства.