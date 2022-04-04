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23 минуты назад

Судно с 11 пассажирами на борту перевернулось на Волге

Газета.Ruиещё 8

Судно на воздушной подушке с людьми перевернулось на Волге в Самарской области, на борту находились 11 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Судно с 11 пассажирами на борту перевернулось на Волге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел около 15.00 мск в районе населенного пункта Рождественно около острова Проран.

«Проходящим мимо судном пятеро были спасены, судьба шести человек неизвестна», — говорится в сообщении.

Других подробностей пока не приводится.

По данным Telegtram-канала «112», судно принадлежит Самарскому речному пароходству.

Ранее в марте у берегов японского острова Танэгасима в префектуре Кагосима затонуло рыболовецкое судно.

21 марта пять человек пропали без вести после крушения судна у берегов Новой Зеландии. Всего на борту судна находились 10 человек. Оно подало сигнал бедствия 20 марта около 20.00 (10.00 мск). На место отправились спасатели, они нашли пять человек. Сейчас их состояние оценивается как стабильное.

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