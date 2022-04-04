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53 минуты назад

Стало известно об обысках на «российской» яхте в Испании

Lenta.ru

Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) совместно с сотрудниками Гражданской гвардии Испании обыскали яхту в порту Пальмы-де-Майорки, которая предположительно принадлежит российскому бизнесмену. Об этом стало известно из материала издания The Washington Post.

Стало известно об обысках на «российской» яхте в Испании
Фото: AFP AFP

Представитель испанской гвардии подтвердил, что обыск прошел в понедельник утром, однако дополнительных подробностей не сообщалось. Речь идет о яхте Tango под флагом Островов Кука. Судно насчитывает 78 метров в длину, а его стоимость оценивается в 120 миллионов долларов.

Ранее островное государство Антигуа и Барбуда выразило готовность в рамках закона помочь Великобритании и арестовать яхты, якобы принадлежащие российскому миллиардеру Роману Абрамовичу. Как уточнил посол государства в США Рональд Сандерс, для их ареста Лондон должен направить официальный запрос.

Происшествия,Роман Абрамович,ФБР,
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