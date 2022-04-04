Экс-начальница почтового отделения украла из кассы 2,5 млн рублей

Бывшего начальника почтового отделения подозревают в краже 2,5 млн рублей. В отношении женщины следователи СК возбудили уголовное дело по двум статьям — «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Служебный подлог», пишет издание sova.info.

В марте руководитель почтового отделения Кировского района в Самаре несколько раз брала деньги из кассы подразделения и переводила их на свою банковскую карту. Таким образом, она нанесла ущерб АО «Почта Россия» более чем на 2,5 млн рублей.