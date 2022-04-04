Экс-начальница почтового отделения украла из кассы 2,5 млн рублей

Бывшего начальника почтового отделения подозревают в краже 2,5 млн рублей. В отношении женщины следователи СК возбудили уголовное дело по двум статьям — «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Служебный подлог», пишет издание sova.info.
В марте руководитель почтового отделения Кировского района в Самаре несколько раз брала деньги из кассы подразделения и переводила их на свою банковскую карту. Таким образом, она нанесла ущерб АО «Почта Россия» более чем на 2,5 млн рублей.
Кроме того, начальник вносила в официальные документы о движении денег недостоверные сведения о наличии в кассе почтового отделения указанных сумм.
Первыми исчезновение денег заметили представители службы безопасности «Почты России» и организовали внутреннюю проверку.
— Мы выявили факт хищения в результате внутренней проверки. Сотрудники службы безопасности компании передали все собранные материалы в правоохранительные органы, — отметили представители «Почты России».