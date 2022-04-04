Летящий в Москву самолет подал сигнал тревоги

Пассажирский самолет SuperJet рейса Тюмень – Москва подал сигнал тревоги в небе над Кировской областью. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

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Отмечается, что борт подал сквок «general emergency» (общий сигнал тревоги). При этом самолет не меняет высоту и курс и сейчас находится в небе над Костромской областью. Рейс должен сесть в аэропорту Шереметьево, до которого ему осталось лететь менее часа.

По информации радио «Говорит Москва», сигнал тревоги связан с анонимным сообщением о минировании пассажирского самолета, которое поступило в экстренные службы.