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40 минут назад

Летящий в Москву самолет подал сигнал тревоги над Кировской областью

Елена Прошина

Пассажирский самолет SuperJet рейса ТюменьМосква подал сигнал тревоги в небе над Кировской областью. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Летящий в Москву самолет подал сигнал тревоги
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что борт подал сквок «general emergency» (общий сигнал тревоги). При этом самолет не меняет высоту и курс и сейчас находится в небе над Костромской областью. Рейс должен сесть в аэропорту Шереметьево, до которого ему осталось лететь менее часа.

По информации радио «Говорит Москва», сигнал тревоги связан с анонимным сообщением о минировании пассажирского самолета, которое поступило в экстренные службы.

Напомним, что в середине марта еще один SuperJet рейса Мурманск — Москва подал сигнал тревоги над Карелией. Незадолго до этого два российских самолета подавали сигналы тревоги в полете из-за анонимных сообщений о «минировании». Все самолеты не стали менять курс и благополучно приземлились в аэропортах назначения.

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