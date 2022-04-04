В Краснодаре парень распылил девушке в лицо баллончик из-за отказа знакомиться

Сотрудники уголовного розыска в Краснодаре задержали мужчину, который напал на девушку в общественном месте. Она отказалась знакомиться с ним, это сильно разозлило молодого человека. Он ударил двушку по лицу, а потом распылил на нее перцовый баллончик, сообщили в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

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Юная жительница Краснодара обратилась в полицию. Она пожаловалась, что на нее напал неизвестный на остановке общественного транспорта по улице Октябрьской.

Парень подошел и начал в грубой и непристойной форме знакомиться. Разумеется, девушка не стала этого делать. Отказ не устроил 22-летнего мужчину, он ударил «обидчицу» локтем в лицо, потом распылил в лицо перцовый баллончик и сбежал. Врачи диагностировали у пострадавшей ожог роговицы.

Полицейские установили личность агрессора и нашли его. Оказалось, молодой человек раньше был судим за угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Он признался, что напал на девушку именно из-за отказа знакомиться.