Мошенники извинились перед иллюстрировавшей сказки пенсионеркой

«Сказали, что посмотрели мои картины на моём сайте. Это оказались молодые ребята, ровесники моей внучки. Я спросила, почему они выбрали такой способ заработка, парень ответил, что жизнь тяжелая и надо как-то зарабатывать. Я посоветовала поискать более честный способ. Но это их дело, я их простила и зла не держу», — сказала Сланковская.