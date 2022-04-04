Мошенники извинились перед иллюстрировавшей сказки пенсионеркой

Телефонные мошенники извинились перед пенсионеркой Светланой Сланковской после того, как узнали что она иллюстрировала детские сказки. Как сообщает «КП», 83-летняя художница не повелась на «розыгрыш» приза и не стала перечислять деньги от злоумышленникам.
После этого аферисты пригрозили женщине, что сами «приедут и снимут все деньги с карты». Через несколько дней после обращения родственников пенсионерки в полицию мошенники объявились снова и извинились.
«Сказали, что посмотрели мои картины на моём сайте. Это оказались молодые ребята, ровесники моей внучки. Я спросила, почему они выбрали такой способ заработка, парень ответил, что жизнь тяжелая и надо как-то зарабатывать. Я посоветовала поискать более честный способ. Но это их дело, я их простила и зла не держу», — сказала Сланковская.
Светлана Сланковская создала собственное декоративно-прикладное направление на основе древней техники левкасного рельефа, благодаря которой картины приобретают объем. В этой технике она выполнила множество картин, сюжеты которых посвящены древним монастырям и храмам, русскому Северу, городам «Золотого кольца» и природе. Но большую известность ей принесли работы, посвященные детским сказкам.