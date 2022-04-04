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38 минут назад

Российская школьница сбросила щенка с двадцатого этажа

В Челябинске российская школьница сбросила живого щенка с высоты двадцатого этажа. Об инциденте на личной странице во «ВКонтакте» сообщила зоозащитница Татьяна Фекличева.

В Челябинске девочка сбросила щенка с двадцатого этажа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На публикуемых активисткой кадрах с камер видеонаблюдения видно, как девочка тянет упирающегося щенка в лифт и поднимается с ним на самый верхний этаж здания. Следующая запись показывает приехавших на место происшествия полицейских, стоящих над мертвым щенком у высотки Академ Riverside.

По данным портала 74.ru, полиция уже начала проверку по факту инцидента.

Местные жители предполагают, что к убийству животного может быть причастна 14-летняя школьница, которую ранее уже подозревали в жестоком убийстве и расчленении котенка.

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