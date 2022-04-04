Жители Астраханской области обнаружили трех крокодилов. Обитающих обычно в тропических широтах рептилий заметили возле села Капустин Яр. Об этом сообщает Telegram-канал BAZA, опубликовавший видео с одним из них.

Из трех экзотических животных выжило лишь одно. По данным сетевого издания «Информационно-новостной портал «КаспийИнфо», его отправили в ветеринарную клинику. Каким образом крокодилы попали в Астраханскую область, еще предстоит выяснить. Как уточняет BAZA, на место обнаружения рептилий выезжали даже сотрудники ФСБ.