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1 час назад

В Москве раскрыли убийство почти 30-летней давности

Мослентаиещё 1

Убийство, совершенное почти 30 лет назад, раскрыли в Москве сотрудники правоохранительных органов. 51-летний подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение. Об этом агентству городских новостей сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по городу Юлия Иванова.

В Москве раскрыли убийство почти 30-летней давности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Кунцевским межрайонным следственным отделом следственного управления по Западному административному округу ГСУ СК РФ по Москве завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 103 УК РСФСР ("Убийство "), — сообщила она.

Преступление было совершено в июне 1993 года. Тело мужчины со множественными пулевыми ранениями было обнаружено прохожими в районе Крылатской улицы.

Как сообщила Иванова, после очередного анализа материалов уголовного дела и новой тщательной проверки собранных доказательств, под подозрение попал знакомый убитого, с которым у него был длительный конфликт. Мужчина был задержан. В ходе следственных действий он полностью признал свою вину и дал подробные показания.

Ранее стало известно, что к 12 годам лишения свободы приговорили суд 75-летнего жителя Москвы за двойное убийство, совершенное 17 лет назад.

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Происшествия,Юлия Иванова,Следственный комитет,
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