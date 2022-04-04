В Москве раскрыли убийство почти 30-летней давности

Убийство, совершенное почти 30 лет назад, раскрыли в Москве сотрудники правоохранительных органов. 51-летний подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение. Об этом агентству городских новостей сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по городу Юлия Иванова.
«Кунцевским межрайонным следственным отделом следственного управления по Западному административному округу ГСУ СК РФ по Москве завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 103 УК РСФСР ("Убийство "), — сообщила она.
Преступление было совершено в июне 1993 года. Тело мужчины со множественными пулевыми ранениями было обнаружено прохожими в районе Крылатской улицы.
Как сообщила Иванова, после очередного анализа материалов уголовного дела и новой тщательной проверки собранных доказательств, под подозрение попал знакомый убитого, с которым у него был длительный конфликт. Мужчина был задержан. В ходе следственных действий он полностью признал свою вину и дал подробные показания.
Ранее стало известно, что к 12 годам лишения свободы приговорили суд 75-летнего жителя Москвы за двойное убийство, совершенное 17 лет назад.