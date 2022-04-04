Жителя Кузбасса оштрафовали на 45 000 рублей за дискредитацию ВС РФ

В городе Полысаево Кемеровской области сотрудники полиции выявили местного жителя, который на странице в социальной сети оставил комментарий, искажающий задачи российской армии в рамках специальной операции.

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Полицейские составили в отношении 30-летнего нарушителя протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и её граждан, поддержания международного мира и безопасности».