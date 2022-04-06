ВС РФ отменил приговор трем сотрудникам НКВД по делу об убийстве Кирова

Верховный суд РФ в среду отменил обвинительный приговор 1935 года в отношении троих сотрудников НКВД, осужденных за халатность по делу об убийстве Сергея Кирова, передает корреспондент ТАСС.

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"Приговор военной коллегии Верховного суда СССР от 23 января 1935 года в отношении Мечислава Бальцевича, Андрея Мосевича и Дионисия Янишевского отменить за отсутствием состава преступления. Признать за фигурантами дела право на реабилитацию", - сказала собеседница агентства.

Представитель Генеральной прокуратуры в суде отметил, что сообщения об угрозе жизни Кирову, которые проигнорировали сотрудники НКВД, были поданы психически больной женщиной, а осужденные за убийство члены организации "Ленинградский террористический центр" были позднее реабилитированы. "В материалах дела отсутствуют объективные сведения о халатности в действиях сотрудников НКВД", - сказал прокурор. При этом он никак не пояснил в суде причины, побудившие ведомство обратиться в суд по этому делу.

Согласно материалам дела, Бальцевич, Мосевич и Янишевский были осуждены за игнорирование сведений об угрозе жизни Кирова. Они отказались всерьез рассматривать заявление об угрозе жизни Кирову и направили гражданку Волкову, сообщившую о подготовке убийства Кирова, в психиатрическую клинику. В 1935 году Бальцевич за преступную халатность был приговорен к 10 годам лагерей, Мосевич и Янишевский - к двум годам.

В общей сложности по делу о преступной халатности были осуждены 12 фигурантов. В связи с наличием в деле грифа "секретно" основания подачи представления прокуратурой остаются неизвестными.