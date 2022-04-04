40-летний житель Алушты вел переписку с членами украинских националистических формирований. У него в телефоне были обнаружены фотографии и видео с изображениями нацистской символики. Кроме того, при задержании правоохранители обнаружили у мужчины взрывное устройство с зарядом взрывчатки весом более 500 грамм, а также порох, тротил и пистолет, уточняет канал.