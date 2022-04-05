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1 час назад

Девочка сломала позвоночник в батутном центре в Санкт-Петербурге

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3 апреля родители привезли восьмилетнюю девочку в детскую больницу №5 в Московском районе Санкт-Петербурга. Они рассказали, что вечером в пятницу, 1 апреля, девочка упала на спину, прыгая на батуте в развлекательном центре на проспекте Космонавтов. Об этом случае журналисты портала 78.ru узнали в правоохранительных органах.

Девочка сломала позвоночник в батутном центре в Санкт-Петербурге
Фото: ЖЖЖЖ

Врачи диагностировали пострадавшей компрессионный перелом трех грудных позвонков. После обследования родители увезли девочку домой. По данным портала Мойка78, который также ссылается на источники в правоохранительных органах, петербурженка получила травмы 2 апреля и в больницу ее доставили сразу после происшествия. СМИ часто сообщают о травмах, которые дети получают, прыгая на батутах.

В конце марта пятилетний мальчик сломал руку в развлекательном центре на проспекте Космонавтов. В январе школьница сломала нос в спорткомплексе под Новосибирском.

Ранее мы публиковали разбор этой проблемы и выясняли, можно ли прыгать на батутах без вреда для здоровья.

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