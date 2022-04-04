Два человека погибли в результате падения с эстакады автобуса в Подмосковье . Об этом сообщает телеканал «Москва 24», опубликовавший видео с места смертельной аварии в своем официальном Telegram-канале . Известно также о 13 пострадавших. Всего в автобусе находилось 20 человек.

Автобус следовал по трассе М9 «Балтия» из Москвы в Волоколамск. ДТП произошло на 104-м километре автодороги. Транспортное средство пробило отбойник, после чего упало с моста на прилегающую к нему проезжую часть. Сейчас на место ЧП выехали сотрудники Следственного комитета России. Точные причины случившегося пока не установлены.