В последний раз видели на скамейке: школьница пропала в Екатеринбурге

В Екатеринбурге пропала 8-летняя школьница Екатерина Назарьян. Информацию об этом URA.RU подтвердила руководитель поискового отряда «Прорыв» Наталия Лиса.
«Пропал ребенок, Екатерина Назарьян, восемь лет. Сейчас мы просматриваем камеры видеонаблюдения, обходим территорию, изучаем опасные места — колодцы, люки, прочее. Девочка домашняя, очень послушная, без спроса никуда не уходила», — объяснила Наталия Лиса.
Утром 4 апреля Катя отправилась в школу к девяти часам, однако уроки отменили. Домой девочка не вернулась. В последний раз ее видели сидящей на скамейке возле школы. Ребенок был один. Телефон она оставила дома.
Приметы пропавшей: рост 135 см, плотное телосложение, русые волосы ниже плеч. На момент исчезновения была одета в пуховик бежевого цвета с капюшоном и мехом, белые сапоги, темно-синие колготки, синюю школьную форму, светло-розовую шапку. С собой у девочки школьный рюкзак синего цвета с бабочками.
Всем, кому что-либо известно о место нахождении Кати, просьба звонить по телефонам, указанным в листовке, либо в отдел полиции № 9 — тел. 356-42-09.