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34 минуты назад

В Екатеринбурге пропала школьница

Ura.Ru

В Екатеринбурге пропала 8-летняя школьница Екатерина Назарьян. Информацию об этом URA.RU подтвердила руководитель поискового отряда «Прорыв» Наталия Лиса.

В последний раз видели на скамейке: школьница пропала в Екатеринбурге
Фото: ТАССТАСС

«Пропал ребенок, Екатерина Назарьян, восемь лет. Сейчас мы просматриваем камеры видеонаблюдения, обходим территорию, изучаем опасные места — колодцы, люки, прочее. Девочка домашняя, очень послушная, без спроса никуда не уходила», — объяснила Наталия Лиса.

Утром 4 апреля Катя отправилась в школу к девяти часам, однако уроки отменили. Домой девочка не вернулась. В последний раз ее видели сидящей на скамейке возле школы. Ребенок был один. Телефон она оставила дома.

Приметы пропавшей: рост 135 см, плотное телосложение, русые волосы ниже плеч. На момент исчезновения была одета в пуховик бежевого цвета с капюшоном и мехом, белые сапоги, темно-синие колготки, синюю школьную форму, светло-розовую шапку. С собой у девочки школьный рюкзак синего цвета с бабочками.

«ДПСО Прорыв»

Всем, кому что-либо известно о место нахождении Кати, просьба звонить по телефонам, указанным в листовке, либо в отдел полиции № 9 — тел. 356-42-09.

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