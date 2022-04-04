В Ростовской области раскрыли ограбление банка

«Имеются основания полагать, что при их участии на счета сообщников было перечислено свыше 20 миллионов рублей. Чтобы скрыть это, фигуранты предложили своему знакомому за денежное вознаграждение инсценировать разбой. В настоящее время четверо подозреваемых, в том числе обе работницы банка, задержаны и заключены под стражу», — рассказала Волк.