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26 минут назад

Более 90 мигрантов погибли в Средиземном море, пытаясь попасть из Ливии в Европу

ТАСС

Более 90 мигрантов погибли в кораблекрушении в Средиземном море при попытке добраться до европейских берегов из Ливии. Как сообщает в понедельник итальянская газета Avvenire, в надувной лодке находилось около 100 человек.

Десятки мигрантов погибли в море при попытке попасть в Европу
Фото: ReutersReuters

Данная информация, как указывает издание, основана на свидетельствах четырех человек, спасенных экипажем находившегося в зоне кораблекрушения танкера Algria 1. Судно направляется в Ливию. Представители неправительственных организаций, включая "Врачей без границ", настаивают, чтобы спасенные не отправлялись обратно в Ливию, и требуют предоставить "безопасный порт" для их высадки.

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