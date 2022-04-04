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1 час назад

Мужчина пытался украсть женский костюм, надев его на себя. Видео

Александр Кузьмин

В Курганской области мужчина попытался украсть женский спортивный костюм, надев его на себя. Об этом сообщает освещающий события в регионе Telegram-канал «Курганистан», в чьем распоряжении появились кадры с камеры видеонаблюдения.

Посетитель одного из магазинов города Шадринска воспользовался помощью консультанта и выбрал три спортивных костюма для женщин. Затем мужчина зашел в примерочную и надел один из них на себя. Однако покинуть торговое заведение, не оплатив товар, у него не получилось: сработали рамки сигнализации, после чего он был задержан продавцами. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело.

Происшествия,Криминал,Видео,
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