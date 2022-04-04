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57 минут назад

В Тюмени девушку похитили на глазах у полиции. Ее и участкового избили

Ura.Ruиещё 1

Чтобы вернуть свою бывшую возлюбленную, иностранец похитил ее и избил, а также ударил тюменского участкового, пытавшегося ему помешать. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

В Тюмени мужчина похитил бывшую на глазах у полиции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Гражданин соседнего государства пытался наладить свою семейную жизнь и вернуть бывшую жену. Узнав о том, что возлюбленная намерена снова выйти замуж, ревнивец колотил в двери ее квартиры. Женщина вызвала полицию. На глазах прибывшего участкового мужчина затолкал экс-возлюбленную в машину. Полицейский пытался вмешаться, но преступник ударил его ногой и уехал», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

Мужчина вывез девушку на базу отдыха «Пруд Лесной», избил ее, и заставил отказаться от замужества и вернуться к нему. Затем он привез женщину домой и предупредил, чтобы она не обращалась в полицию. В противном случае грозил показать ее интимные фото жениху. Жертва согласилась и даже пыталась выкупить компромат.

По итогу в отношении мужчины завели уголовное дело по двум статьям: за похищение человека и нападение на полицейского. Ему назначили наказание в виде пяти лет и трех месяцев лишения свободы. Их мужчина проведет в колонии строго режима.

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