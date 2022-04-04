В Магнитогорске подозреваемую в убийстве нашли с ковидом на ИВЛ

«Тело пенсионера с ножевыми ранениями и травмой головы обнаружили днем 31 марта прохожие в уличном туалете в частном секторе Ленинского района города по улице Баженова. Экспертиза установила, что мужчина был убит. Сотрудники уголовного розыска установили, что к преступлению может быть причастна ранее судимая 38-летняя женщина», — рассказал источник.

Местонахождение подозреваемой установили на следующий день. Она оказалась пациенткой ковидного отделения городской больницы № 1. В связи с тяжелым состояние женщина находится на искусственной вентиляции легких. К палате женщины приставлена охрана.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Ранее подозреваемая судима за причинение легкого вреда здоровью человека и умышленное уничтожение чужого имущества. Погибший проблем с законом не имел. В пресс-службе СУ СКР по Челябинской области информацию уточнят позднее.

В пресс-службе следственного управления СКР по региону URA.RU подтвердили, что, женщина, в отношении которой имеются достоверные сведения о причастности к убийству, действительно находится на лечении в больнице. После выписки с ней будут проведены все необходимые следственные действия, в том числе, будет решен вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.