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24 минуты назад

Задержание нелегальных мигрантов в Подмосковье показали на видео

Александр Кузьмин

В Подмосковье полицейские во время проведения совместного с УФСБ России по городу Москве и Московской области мероприятия выявили иностранцев, незаконно находящихся на территории России и осуществляющих трудовую деятельность с нарушением российского законодательства. О проверке производственного цеха, расположенного в деревне Следово, сообщает информационный портал «МВД Медиа», опубликовавший соответствующее видео.

«В ходе рейда по информационным учетным базам проверено 30 граждан Средней Азии, работавших на предприятии. В отношении всех иностранцев составлены административные протоколы за незаконное осуществление трудовой деятельности на территории России по ст. 18.10 КоАП РФ, в отношении 19 мигрантов составлены протоколы за нарушение режима пребывания (проживания) в Российской Федерации по ст. 18.8 КоАП РФ. На каждого из них наложен штраф в размере 5 тысяч рублей с последующим выдворением за пределы страны», – сообщает начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Кроме того, было возбуждено уголовное дело по ст. 322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Сейчас устанавливаются лица, причастные к организации незаконной миграции.

Происшествия,Криминал,Видео,Татьяна Петрова,МВД России,ФСБ,
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