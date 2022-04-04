Задержание нелегальных мигрантов в Подмосковье показали на видео

«В ходе рейда по информационным учетным базам проверено 30 граждан Средней Азии, работавших на предприятии. В отношении всех иностранцев составлены административные протоколы за незаконное осуществление трудовой деятельности на территории России по ст. 18.10 КоАП РФ, в отношении 19 мигрантов составлены протоколы за нарушение режима пребывания (проживания) в Российской Федерации по ст. 18.8 КоАП РФ. На каждого из них наложен штраф в размере 5 тысяч рублей с последующим выдворением за пределы страны», – сообщает начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.