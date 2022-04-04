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26 минут назад

На западе Японии произошли три землетрясения

Деловая газета "Взгляд"

В префектуре Исикава на западном побережье Японии менее чем за час произошли три землетрясения, сообщило главное метеорологическое управление страны.

На западе Японии произошли три землетрясения
Фото: ReutersReuters

Первые два подземных толчка зафиксировали с интервалом в две минуты – в 04.26 и 04.28 по московскому времени. Очаг залегал на глубине 10 километров, передает РИА «Новости».

Спустя 50 минут в Исикаве снова произошло землетрясение магнитудой 4,0. Максимальная сила толчков составила четыре балла по семибалльной шкале. Данные о жертвах и разрушениях не поступали. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее землетрясение магнитудой 5,1 произошло в воскресенье на севере Японии. По данным национального метеорологического управления страны, эпицентр находился в префектуре Хоккайдо, а очаг залегал на глубине 60 км.

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