На западе Японии произошли три землетрясения

В префектуре Исикава на западном побережье Японии менее чем за час произошли три землетрясения, сообщило главное метеорологическое управление страны.

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Первые два подземных толчка зафиксировали с интервалом в две минуты – в 04.26 и 04.28 по московскому времени. Очаг залегал на глубине 10 километров, передает РИА «Новости».

Спустя 50 минут в Исикаве снова произошло землетрясение магнитудой 4,0. Максимальная сила толчков составила четыре балла по семибалльной шкале. Данные о жертвах и разрушениях не поступали. Угроза цунами не объявлялась.