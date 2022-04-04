Взрыв автомобиля на заправке в Дагестане попал на видео

Автомобиль Ford взорвался на заправке в Дербентском районе Дагестана. Два человека пострадали. Видео публикует telegram-канал «360tv».
На кадрах, снятых на камера видеонаблюдения видно как во время заправки автомобиля газовой смесью внезапно произошел взрыв. Известно, что в результате происшествия пострадали два человека, один из них находится в критическом состоянии.
По предварительной информации, причиной ЧП могла стать неисправность газового оборудования, в настоящее время эту версию проверяют полицейские, начавшие проведение разбирательства.